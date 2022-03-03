Понад 500 лікарів-іноземців готові надавати допомогу в Україні

Реєстрація залишається відкритою для всіх медиків із дружніх Україні країн

Медичну допомогу в Україні готові надавати понад 500 медпрацівників з інших країн. Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомляє у Facebook.

«Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, зареєструвалися понад 500 іноземних медичних працівників», – ідеться в повідомленні.

Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

Реєстрація залишається відкритою для всіх медиків із дружніх Україні країн. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів, можна дізнатися на сайті МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я висловлює вдячність кожному за пропозиції надати допомогу України.

«Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива», – наголосили в МОЗ.

Як повідомляв «Главком», до роботи в українських закладах охорони здоров’я на період дії воєнного стану можна залучати медиків-іноземців. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Керівники закладів охорони здоров’я можуть допускати у добровільному порядку до надання допомоги постраждалим, які надходять до закладів охорони здоров’я, лікарів та інших медичних працівників-іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умови наявності в них документів, що підтверджують відповідну освіту та професійну кваліфікацію.