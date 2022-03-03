Зеленський заявив, що весь світ запізнився з допомогою Україні

Весь світ – сильніший за військових президента Росії Володимира Путіна, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що весь світ спізнився зробити кроки, щоб не допустити нового нападу Росії на Україну. Про це Зеленський заявив, спілкуючись із представниками світових ЗМІ.

Американський журналіст запитав у Зеленського, чи не запізнився президент США Джо Байден з підтримкою України на тлі масштабного нападу Росії.

«Питання не лише у Байдені, а в нерішучості всього світу. Я говорю відверто, що світ сильніший за військових Путіна. Дуже хочу, щоб рішення щодо дипломатії, Європи, НАТО, України та незалежності, ядерної зброї не залежало б тільки від цієї команди. Є рішення, які мають ухвалювати дипломати», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що весь світ – сильніший за військових президента Росії Володимира Путіна.

«Весь світ запізнився з Україною. Весь світ запізнився. І нехай вони вибачать, але їм (світовим лідерам. – Ред.) сказав про це їхній народ, не мій народ. Ви бачили, що на всіх площах відбувається, як підтримують (Україну. – Ред.)», – заявив президент.

За його словами, весь світ має розуміти, що запізнився із нинішньою політикою. І тут питання не щодо України, зазначив він.

«Упевнений, що добре ставляться здебільшого всі ці народи та лідери. Але ніхто не розраховував, що в сучасному світі людина може поводитися як звір. Ось і все», – підсумував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.

Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

Також Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.