Понад 70% українців вважають, що в Україні погіршилося економічне становище – опитування

Серед населення переважають емоції розчарування

71% українців вважають, що за останні пів року економічне становище в Україні погіршилося, 18% вважають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили поліпшення. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Щодо фінансової ситуації у родині: 56% відчули погіршення, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення.

Настрої щодо майбутнього також не є надто оптимістичними: лише 16% вважають, що у найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% – очікують погіршення.

Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу. При цьому на особистісному рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює «рейтинг проблем».

Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади – 63%, хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі.

При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні пів року зросла з 53 до 63%.

Опитування проводила соціальна група «Рейтинг» 16-20 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, але рівень його підтримки продовжує поступово знижуватись.