Понад пів сотні лідерів місцевого самоврядування та експертів вдруге зробили спільну заяву щодо змін до Конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оприлюднена друга спільна заява міських, селищних, сільських голів, голів об’єднаних територіальних громад та експертів з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування

Понад пів сотні лідерів місцевого самоврядування та експертів вдруге зробили спільну публічну заяву щодо змін до Конституції України.

13 січня 2020 року, перед початком першого в новому році сесійного тижня у Верховній раді України, понад пів сотні голів обласних центрів, містечок, селищ чіл та об'єднаних територіальних громад спільно з експертами з питань місцевого самоврядування та децентралізації влади зробили спільну заяву щодо загроз, які містяться в проекті змін до Конституції України, і закликали народних депутатів України не голосувати за нього.

Підписанти спільної заяви взяли до відома той факт, що Офіс Президента врахував частину зауважень, на яких вони наголошували в аналітичній довідці, яка була додатком до першої спільної заяви, що випливає з доопрацьованого законопроекту «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), який з'явився на сайті Верховної Ради України 27 грудня 2019 року.

Але були вимушені вчергове звертатись до центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, особисто до Володимира Зеленського й до західних партнерів з публічною заявою, оскільки ключова вимога попередньої спільної заяви щодо необхідності публічного обговорення проекту змін до Конституції України зі спільним напрацюванням виваженої редакції законопроекту, що було би нормальною практикою в демократичній країні, не зважаючи на велику кількість підписантів спільної заяви, не зважаючи на окремі заклики Асоціацій місцевого самоврядування до спільного доопрацювання проекту змін, не зважаючи на аналогічні заклики представництва Європейської Комісії в Україні, Євродепутатів, Спецпредставника уряду Німеччини, а також Посольств Німеччини та Канади в Україні, була проігнорована.

Повний текст другої спільної заяви, а також весь список її підписантів міститься за посиланням.