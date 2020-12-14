У Києві загорівся вітамінний завод
На місці пожежі працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуації
У Києві загорівся дах вітамінного заводу на вулиці Копиловській, 38.
Про це в неділю пізно ввечері, 13 грудня, повідомляє паблік «Київ Оперативний».
На місці вже працюють пожежні рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Інформація про причини пожежі уточнюється.
Втім, на офіційних сервісах Державної служби з надзвичайних ситуацій інформації про подію наразі немає.
АТ «Київський вітамінний завод» – підприємство фармацевтичної промисловості, зайняте в області виробництва ліків, вітамінів і біодобавок.
Нагадаємо, у неділю в центрі Києва сталася масштабна пожежа: горів готель (відео, фото).
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