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    У Києві загорівся вітамінний завод

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    У Києві г<span>орить дах вітамінного заводу</span> - У Києві загорівся вітамінний завод
    У Києві горить дах вітамінного заводу
    Фото: Київ оперативний

    На місці пожежі працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуації

    У Києві загорівся дах вітамінного заводу на вулиці Копиловській, 38.

    Про це в неділю пізно ввечері, 13 грудня, повідомляє паблік «Київ Оперативний».

    На місці вже працюють пожежні рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Інформація про причини пожежі уточнюється.

    Втім, на офіційних сервісах Державної служби з надзвичайних ситуацій інформації про подію наразі немає.

    АТ «Київський вітамінний завод» – підприємство фармацевтичної промисловості, зайняте в області виробництва ліків, вітамінів і біодобавок.

    Нагадаємо, у неділю в центрі Києва сталася масштабна пожежа: горів готель (відео, фото).

    Також у Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками.

    Теги: пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
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