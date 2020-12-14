У Києві загорівся вітамінний завод

На місці пожежі працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуації

У Києві загорівся дах вітамінного заводу на вулиці Копиловській, 38.

Про це в неділю пізно ввечері, 13 грудня, повідомляє паблік «Київ Оперативний».

На місці вже працюють пожежні рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Інформація про причини пожежі уточнюється.

Втім, на офіційних сервісах Державної служби з надзвичайних ситуацій інформації про подію наразі немає.

АТ «Київський вітамінний завод» – підприємство фармацевтичної промисловості, зайняте в області виробництва ліків, вітамінів і біодобавок.

Нагадаємо, у неділю в центрі Києва сталася масштабна пожежа: горів готель (відео, фото).

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