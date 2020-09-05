Поновлення Нефьодова у Митній службі: стала відома дата засідання суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов хоче повитися на посаді Фото: Главком

Нефьодов просить суд скасувати розпорядження Кабміну про його звільнення, а також поновити його на посаді

Окружний адміністративний суд Києва 26 листопада розгляне позов Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби.

Про це повідомляється на сайті суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва закрив підготовче провадження та призначив справу до колегіального розгляду за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби. Розгляд справи по суті призначено на 26 листопада», – йдеться в повідомленні.

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабміну від 24 квітня про його звільнення, а також поновити його на посаді.

Окрім цього Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Нагадаємо, наприкінці травня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.

Як відомо, 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби.

Після цього Нефьодов опублікував світлину, на якій він позує у футболці з персонажем книги «Гаррі Поттер» і написом «Доббі – вільний».

20 травня Нефьодов звернувся до суду з позовом до Кабміну про відновлення його на посаді.