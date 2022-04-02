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    Популярний сервіс знайомств перестав працювати в Росії та Білорусі

    Сервіс знайомств Badoo перестав працювати в Росії та Білорусі - Популярний сервіс знайомств перестав працювати в Росії та Білорусі
    Сервіс знайомств Badoo перестав працювати в Росії та Білорусі

    Акаунти зареєстрованих користувачів продовжать працювати з обмеженими функціями

    Сервіс знайомств Badoo перестав працювати в Росії та Білорусі. Про це повідомляє російське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на сайт сервісу.

    «На жаль, Badoo.com більше не працює в Росії. Однак ваш профіль та обмежені функції все ще доступні в додатку Badoo, якщо ви вже маєте версію мобільного додатку», – йдеться на сайті Badoo.

    Раніше компанія Bumble Inc., яка є власником сервісу Badoo, оголосила про закінчення своєї діяльності в Росії. Також компанія видалила всі свої додатки з App Store та Google Play в Росії та Білорусі.

    До слова, президент Microsoft Бред Сміт відмовився розірвати всі зв’язки з Росією. Компанія продовжуватиме вести бізнес у країні з несанкціонованими клієнтами, включаючи школи та лікарні.

    Теги: росія окупанти Google війна бізнес Україна президент Microsoft окупація #stoprussia
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    Популярний сервіс знайомств перестав працювати в Росії та Білорусі