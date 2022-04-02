Популярний сервіс знайомств перестав працювати в Росії та Білорусі

Акаунти зареєстрованих користувачів продовжать працювати з обмеженими функціями

Сервіс знайомств Badoo перестав працювати в Росії та Білорусі. Про це повідомляє російське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на сайт сервісу.

«На жаль, Badoo.com більше не працює в Росії. Однак ваш профіль та обмежені функції все ще доступні в додатку Badoo, якщо ви вже маєте версію мобільного додатку», – йдеться на сайті Badoo.

Раніше компанія Bumble Inc., яка є власником сервісу Badoo, оголосила про закінчення своєї діяльності в Росії. Також компанія видалила всі свої додатки з App Store та Google Play в Росії та Білорусі.

До слова, президент Microsoft Бред Сміт відмовився розірвати всі зв’язки з Росією. Компанія продовжуватиме вести бізнес у країні з несанкціонованими клієнтами, включаючи школи та лікарні.