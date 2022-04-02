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    Події в Україні

    На Хмельниччині послабили комендантську годину

    На Хмельниччині послабили комендантську годину - На Хмельниччині послабили комендантську годину
    На Хмельниччині послабили комендантську годину
    фото з відкритих джерел

    Нововведення почало діяти відсьогодні, 1 квітня.

    Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій послабив комендантську годин в області. Відтепер вона триватиме з 22:00 по 6:00.

    Нововведення почало діяти відсьогодні, 1 квітня. Раніше на Хмельниччині вона діяла з 21:00 по 6:00.

    Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях без спеціальної перепустки. Відповідний документ можна отримати у місцевої влади.

    У своєму зверненні Гамалій додав, що у Хмельниччині продовжують надавати гуманітарну допомогу людям, які надзвичайно цього потребують. До прикладу, вранці, 1 квітня, до Херсонщини відправили 5 автомобілів з речами найпершої потреби.

    «Сьогодні вранці ми відправили на Херсонщину 5 автомобілів з гуманітарною допомогою. Хмельниччина і надалі буде відправляти вантажівки з гуманітарною допомогою в області, де тривають активні бойові дії», – зазначив Сергій Гамалій.

    Він додав, що у Хмельниччині чекають на вимушених переселенців. Їм обов’язково допоможуть, зокрема, з навчальним процесом.

    Раніше ми повідомляли, що у Києві та області змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Хмельниччині послабили комендантську годину