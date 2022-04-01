Працівники Microsoft виступили за розірвання зв’язків з Росією

До пропозиції команди Microsoft приєдналися працівники SAP і IBM

Президент Microsoft Бред Сміт відмовився розірвати всі зв’язки з Росією. Компанія продовжуватиме вести бізнес у країні з несанкціонованими клієнтами, включаючи школи та лікарні. Про це повідомляє Reuters.

«Позбавлення цих установ оновлень програмного забезпечення та послуг може поставити під загрозу здоров’я та безпеку невинних цивільних осіб, включаючи дітей та людей похилого віку», – йдеться в листі Сміта.

Рішення Microsoft зберегти операції в Росії, попри заклики України, обурило працівників в декількох країнах. Невеликі групи співробітників компанії закликали керівництво повністю піти з Росії після її вторгнення в Україну.

Ці працівники закликають компанії не обмежуватися припиненням нових продажів і відмовою від клієнтів, які потрапили під санкції, щоб посилити економічний тиск на Москву.

Вони хочуть, щоб їхні компанії призупинили всі операції в Росії, включаючи програмне забезпечення, яке клієнти можуть використовувати для відстеження продажів, ланцюгів поставок і робочої сили.

До пропозиції команди Microsoft приєдналися працівники SAP і IBM.