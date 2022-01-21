Порошенка не пускають до Брюсселя. У генпрокурора не пояснюють причину

Адвокати звернуться до слідчих ДБР і до суду щодо дводенного міжнародного відрядження лідера опозиції

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» ініціювали невідкладний прийом в Офісі генеральної прокурорки, щоб передати пакет документів щодо відрядження Петра Порошенка до Брюсселя на Міжпарламентську раду Україна-НАТО, яка відбудеться наступного понеділка. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Лідер «ЄС» є офіційним членом цієї делегації, і очевидно, що його участь в дискусіях, авторитет і особливі взаємини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти і влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду і усвідомлення відповідальності за єдність країни», – написала Геращенко у Facebook.

«На жаль, пані Венедиктова була відсутня, депутатів прийняв її заступник», – повідомила народна депутатка.

«Також адвокати звернуться до слідчих ДБР і до суду щодо дводенного міжнародного відрядження лідера опозиції», – пише Геращенко.

«На жаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який визнає, що Петро Порошенко є членом цієї делегації і має всі відповідні запрошення від наших партнерів, заявив, що він підпише розпорядження про відрядення відразу після дозволу слідчих чи Офісу Генпрокурора. Ми з подивом сприймаємо таку позицію керівника парламенту, і нагадуємо, що Верховна Рада – незалежний орган влади, яким не керують ані прокуратура, ані ДБР», – зауважує співголова фракції.

Вона закликала слідчі органи не блокувати політичну діяльність лідера опозиційноі фракції, особливо на тлі безпекових загроз, які стоять перед Україною, і важливості боротися за підтримку країни на дипломатичному фронті.

«Також ми розцінюємо відмову голови Верховної Ради підписати відповідне розпорядження без вказівок прокуратури як перешкоджання політичній діяльності Порошенка і блокування представництва нашої фракції в міжнародній делегації», – наголошує Ірина Геращенко.

«Закликаємо всіх причетних оперативно розглянути питання відрядження Порошенка і не блокувати його, не посилювати негативне сприйняття України і української влади в цивілізованому світі», – резюмує Ірина Геращенко.

Відомо, що 21 січня прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка. Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Напередодні про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали – до 19 березня цього року.

На позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

20 січня суддя у справі Порошенка раптово не прийшов на роботу.

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