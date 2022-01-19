Венедіктова, яка ухилилася від підписання підозри Порошенку, оскаржить рішення суду

Генпрокурорка заявила, що суд обрав запобіжний захід Порошенку, отже, підозра йому – законна

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала справу проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Вона повідомила, що офіс генпрокурора оскаржить запобіжний захід в апеляційній інстанції. Відповідне відео вона опублікувала у соцмережах.

«По-перше, є позиція офісу генерального прокурора, а не заступника генерального прокурора. І вона полягає в тому, що народному депутату – п’ятому президенту повідомлено про підозру у державній зраді і сприянні діяльності терористичних організацій. Повідомлено у спосіб, визначений законом. Всі інші маніпуляції, про які ми дізнаємось з анонімних телеграм-каналів, – це маячня, яка розповсюджується боягузливими недопіарниками, яким соромно і страшно показати своє обличчя», – заявила Венедіктова.

За її словами, сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенку означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла із обранням запобіжного заходу.

Венедіктова також заявила, що за її каденції генерального прокурора вже повідомили про підозру великій кількості спеціальних суб‘єктів: народних депутатів, суддів, в тому числі голові Конституційного Суду.

«І це вже стало доброю традицією, коли медійні фігуранти кримінальних проваджень з особливим статусом оскаржують порядок повідомлення або саму підозру. Не така підозра, не в той день, не тією рукою вручили, не з тим виразом обличчя… Однак жодного факту скасування підозри з цих підстав не було», – заявила генпрокурор.

Вона стверджує, що у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру. «А наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення. Заступник генпрокурора, який підписав підозру, координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий із матеріалами справи», – додала Венедіктова.

Також вона зауважила, що з розумінням ставиться до факту існування групи підтримки фігуранта і в принципі до висловлювання деяких представників цієї команди ставиться з терпінням.

«Але якщо хтось хоче перейти на процесуальну, а не на художньо-літературну мову, то я завжди готова», – додала Венедіктова.

«Повертаючись до «вугільної справи», щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід, наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних – вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом – тримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу», – заявила Венедіктова.

Як відомо, генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник. Як стало відомо від джерела «Главкома», наближених до Офісу генпрокурора, Венедіктова перебувала у той час теж в Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку.

Додамо, що адвокати також оскаржать рішення суду щодо Порошенка. «Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Спільний знаменник – ізолювати і змусити мовчати», – повідомив адвокат Ілля Новіков.

Як писав «Главком», Печерський райсуд обрав лідеру «Європейської солідарності», п’ятому президенту України Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали – до 19 березня цього року.

Зазначимо, що суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

До слова, напередодні засідання суду адвокатам Порошенка пропонували купити запис «наради у Зеленського». Ілля Новіков розповів, які повідомлення надійшли йому вночі.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. До цього часу суддя залишався у нарадчій кімнаті – аналізував доводи та писав судове рішення.

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обирали запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.

Після оголошення рішення суду соратник Порошенка і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликав прогулятися до Офісу президента та передати привіт Зеленському