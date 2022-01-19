Суд відпустив Порошенка, але забрав закордонний паспорт

Петро Порошенко не може відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду

На політика поклали низку зобов'язань, зокрема прибувати до слідчого і суду за першою вимогою

Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

На політика поклали низку зобов'язань, зокрема прибувати до слідчого і суду за першою вимогою.

Рішенням суду на Петра Порошенка накладений мінімальний запобіжний захід – особисте зобов‘язання

Також у Порошенка вилучаються закордонні паспорти, щоб він не міг їздити у цей час за кордон.

Порошенку тепер навіть не можна відлучатися з Києва та Київської області. Термін дії ухвали – до 19 березня 2022 року.

Експрезидент вважає обмеження на своє пересування Україною та за кордон ухвалені, щоби перешкодити його політичній роботі.

«Я запрошений мінімум на три закордонних візити. Вилучення паспорта та заборона виїзду з Києва перешкоджають моїй політичній діяльності», – сказав Порошенко у залі суду і згодом повторив цю тезу перед кількатисячним мітингом своїх прихильників перед будівлею суду на вулиці.

До слова, напередодні засідання суду адвокатам Порошенка пропонували купити запис «наради у Зеленського». Ілля Новіков розповів, які повідомлення надійшли йому вночі.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. До цього часу суддя залишався у нарадчій кімнаті – аналізував доводи та писав судове рішення.

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обирали запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.