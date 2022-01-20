Суддя у справі Порошенка раптово не прийшов на роботу: відома причина

Суддя Олексій Соколов був призначений на посаду тодішнім президентом Порошенком у 2017 році

На сьогодні у судді Соколова було заплановане засідання

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який напередодні обирав запобіжний захід п'ятому президенту та нардепу Петру Порошенку, раптово пішов у відпустку з 20 січня. Оголошення на дверях його кабінету на своїй сторінці у Facebook оприлюднив адвокат Ростислав Кравець.

«Наше засідання у судді Соколова сьогодні, на жаль, не відбудеться», – написав адвокат.

фото: rkravets / Facebook

Варто зазначити, що Олексій Соколов був призначений на посаду тодішнім президентом Порошенком у 2017 році.

Зазначимо, генпрокурорка Венедіктова, яка ухилилася від підписання підозри Порошенку, оскаржить рішення суду. Додамо, що адвокати також оскаржать рішення суду щодо Порошенка.

Як писав «Главком», Печерський райсуд обрав лідеру «Європейської солідарності», п’ятому президенту України Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали – до 19 березня цього року.

Зазначимо, що суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

До слова, напередодні засідання суду адвокатам Порошенка пропонували купити запис «наради у Зеленського». Ілля Новіков розповів, які повідомлення надійшли йому вночі.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. До цього часу суддя залишався у нарадчій кімнаті – аналізував доводи та писав судове рішення.

Під Печерським судом у Києві, де у середу обирали запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами. Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.

Після оголошення рішення суду соратник Порошенка і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликав прогулятися до Офісу президента та передати привіт Зеленському