Чому Зеленський не зміг посадити Порошенка? Відповідь дуже проста

Майже неможливо дати по руках системі, коли вона переслідує просту людину

Спеціально для тих, хто вважає переслідування Зеленським Порошенка війною між двома олігархами або справедливою розплатою Пороху за непроведену судову реформу, переслідування Саакашвілі чи добровольців.

Трошки більше цинізму, друзі. Що в Україні немає справедливого судочинства, нібито й знають усі, але так, у загальних рисах, бо більшість не стикалася з цією системою віч-на-віч. А зараз – всі оті продажні «позвоночні» судді й прокурори, які кажуть на чорне біле, які тягнуть час, а потім їм «стає погано», бо не знають, чия візьме – зараз їх бачить вся Україна і весь світ. Бо Порошенко – дуже відома постать.

Майже неможливо дати по руках системі, коли вона переслідує Василя з Жабокречки, якого підтримують мама, дружина, кум і, в кращому разі, двоє-троє безкомпромісних правозахисників. Шанс з'являється – не дуже великий, але шанс – коли жертвою системи стає людина калібру Порошенка. Він не просто відомий, заможний і має прихильників – про нього, на відміну від умовного Василя, ще й від початку все відомо: хто він такий, що зробив, чого не робив і чому його, власне, хочуть посадити.

Погано те, що навіть якщо система обламає зуби на Порошенкові, для Василів, скоріше за все, ще довго нічого не зміниться. Наступна влада не каратиме силовиків і суддів, які прислужували попередній владі – інакше вони не виконуватимуть її накази, щоб потім не сісти чи не втратити посаду.

Ця ситуація зміниться не раніше, ніж зміниться ментально наше суспільство.

Тому – даємо по руках хоча б там, де можемо. Чекаємо і сподіваємось на краще.

Джерело: блог Олени Білозерської

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