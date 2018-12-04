Порошенко хоче разом з предстоятелем автокефальної церкви поїхати за Томосом



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Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій

Предстоятель УПЦ разом з президентом поїдуть на Фанар у Константинополь, заявив Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що після проведення об'єднавчого Собору поїде разом з обраним на Соборі предстоятелем Української автокефальної церкви у Стамбул на церемонію вручення Томосу.

Про це він розповів на програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Потім уже (після Собору - ред.) предстоятель разом з президентом поїдуть на Фанар у Константинополь, буде дуже урочиста служба Боже і на цій цій службі служитимуть два предстоятеля - патріарх Варфоломій і новообраний предстоятель Української православної церкви», - сказав Порошенко.

Водночас він запевнив, що у саме проведення Собору і обрання предстоятеля УПЦ не втручатиметься.

«Всерівно ми переможемо! Всерівно Господь з нами! Всерівно Господь дарує нам Томос. Ми молимося за те, щоб Господь дарував ієрархам-учасникам Собору розум, мудрість, єдність, щоб вони обрали предстоятеля церкви без втручання президента», - підкреслив Порошенко.

Також глава держави вкотре висловив сподівання, що об'єднавчий Собор відбудеться в грудні й процес отримання автокефалії завершиться теж у грудні.

Нагадаємо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Джерело: Укрінформ