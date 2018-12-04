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    Порошенко хоче разом з предстоятелем автокефальної церкви поїхати за Томосом

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    Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій - Порошенко хоче разом з предстоятелем автокефальної церкви поїхати за Томосом
    Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій

    Предстоятель УПЦ разом з президентом поїдуть на Фанар у Константинополь, заявив Порошенко

    Президент Петро Порошенко заявив, що після проведення об'єднавчого Собору поїде разом з обраним на Соборі предстоятелем Української автокефальної церкви у Стамбул на церемонію вручення Томосу.

    Про це він розповів на програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    «Потім уже (після Собору - ред.) предстоятель разом з президентом поїдуть на Фанар у Константинополь, буде дуже урочиста служба Боже і на цій цій службі служитимуть два предстоятеля - патріарх Варфоломій і новообраний предстоятель Української православної церкви», - сказав Порошенко.

    Водночас він запевнив, що у саме проведення Собору і обрання предстоятеля УПЦ не втручатиметься.

    «Всерівно ми переможемо! Всерівно Господь з нами! Всерівно Господь дарує нам Томос. Ми молимося за те, щоб Господь дарував ієрархам-учасникам Собору розум, мудрість, єдність, щоб вони обрали предстоятеля церкви без втручання президента», - підкреслив Порошенко.

    Також глава держави вкотре висловив сподівання, що об'єднавчий Собор відбудеться в грудні й процес отримання автокефалії завершиться теж у грудні.

    Нагадаємо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

    Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

    За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

    Джерело: Укрінформ

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