Порошенко хоче стати лідером «іншого Майдану». Зеленський пояснив, чому його попередник проти розведення військ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пресмарафон Володимира Зеленського

На думку Володимира Зеленського, Петро Порошенко підштовхує людей, щоб вони вийшли на протест

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив про те, що Петро Порошенко хоче стати лідером «іншого Майдану». Таку думку Зеленський висловив, пояснюючи журналістам, чому його попередник проти розведення військ.

Зеленський заявив, що Порошенко забуває, що він вже не президент.

«Комунікаційно я вважаю, що наші хлопці програли. Ми дійсно не докомунікаціювали з людьми. Це помилка. У наших кроках жодної помилки не було. Помилка Порошенка в тому, що йому здається, що він може бути лідером іншого майдану. Він забуває, що він вже не президент», - сказав глава держави.

На думку Зеленського, Порошенко підштовхує людей, щоб вони вийшли на протест.

«Я боюсь, що це на фізичному рівні для нього є проблема. Він проти розведення. Йому здається, що з цього приводу може бути Майдан. Він підштовхує людей», - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що розведення військ і засобів у Станиці Луганській і покращення ситуації на підконтрольній Україні території - найкращий спосіб виграти інформаційну війну на Донбасі.

«Що таке розведення в Станиці Луганській? Що відбулося? ...По-перше, ми повинні це робити. Маю на увазі, там, забезпечити нормальний КПВВ. По-друге, що найголовніше, – це найкрутіший інформаційний засіб, поки нас там не показують, чи показують так, що нам в невигідному світі. Це найвигідніша форма, коли ти прикладом показуєш: ось, будь ласка, відкрили КПВВ, дивіться, що ми зробили, автобуси з нашої сторони ходять, люди їздять, допомагаємо, пішохідний міст зробили», - сказав Зеленський.

За його словами, на ремонт дороги у Станиці Луганській знайшли гроші, які, як з'ясувалося, раніше не використовувались.

«І це найкращий приклад, коли люди живуть в Станиці Луганській, вони живуть там... Тобто, це найкращий приклад. Чому? Людина жила там, зараз там її, наприклад, батьки. Зараз вона працює на території українській контрольованій. І вона кожного дня – тут вона працює, пішла до батьків на ту сторону, - що вона розповідає, як ви думаєте?» - запитав голова держави.

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Як повідомляє кореспондент Главкома, журналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.