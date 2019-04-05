Порошенко оцінив звернення Зеленського до Тимошенко: «Це неповага»



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Президент Порошенко вважає, що пропозиція Зеленського щодо того, щоб дебати вела Юлія Тимошенко, є обурливою

Президент Петро Порошенко, який вранці 5 квітня здав ряд медичних аналізів на НСК «Олімпійський» у Києві, прокоментував пропозицію Володимира Зеленського щодо того, щоб дебати вела Юлія Тимошенко.

Про це він сказав журналістам на НСК «Олімпійський», де медики брали у нього аналізи.

«Дебати це не шоу», - підкреслив Порошенко.

Президент вважає, що пропозиція Зеленського є обурливою.

«Зневажливе звернення. Це неповага до політика Тимошенко, яка зайняла третє місце. І неповага до її виборців», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 4 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Зеленський дав Тимошенко 24 години для прийняття рішення.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледебати будуть проведені лише в межах чинного законодавства.