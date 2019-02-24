Польська опозиція вирішила разом іти на вибори до Європарламенту



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Європейська коаліція у виборах до Європарламенту робитиме ставку на зміцнення ролі Польщі в ЄС

Списки кандидатів від коаліції буде оголошено у березні

П’ять опозиційних сил Польщі лівого та центристського спрямування - Громадянська платформа (PO), Польська селянська партія (PSL), «Cучасна» (N.), Союз демократичної лівиці (SLD) та партія Зелених - домовилися про створення коаліції на вибори до Європарламенту.

Декларацію про створення єдиної Європейської коаліції підписали в неділю лідери цих політичних сил, повідомляє «Укрінформ».

«Розпочинається бій. Ми усвідомлюємо, що це лише початок виборчої кампанії, усієї виборчої системи, починаючи від європейської кампанії, потім парламентської кампанії до Сейму та Сенату і завершуючи у квітні наступного року президентськими виборами», - заявив з цього приводу лідер РО Гжегож Схетина.

Він підкреслив, що рішення про те, чи ця коаліція діятиме тривалий час, буде ухвалене після травневих виборів до Європарламенту.

За його словами, списки кандидатів від коаліції буде оголошено у березні.

Європейська коаліція у виборах до Європарламенту робитиме ставку на зміцнення ролі Польщі в ЄС, збільшення дотацій з бюджету Спільноти для Польщі, боротьбу за покращення якості життя в Польщі і захист клімату.