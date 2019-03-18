Порошенко нагадав, як Росія шантажувала Україну



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«Нас змушували на дуже невигідних умовах купувати непотрібний для економіки газ», - нагадав Порошенко Фото: прес-служба президента України

«Українська атомна енергетика навіть після проголошення незалежності тривалий час оберталася виключно в російській орбіті», - зазначив Порошенко

Росія, використовуючи залежність України від російських технологій, обладнання, палива, шантажувала всю українську енергетику.

Про це 18 березня заявив президент Петро Порошенко під час наради з питань розвитку атомної енергетики та підвищення рівня безпеки під час використання ядерної енергії.

«Українська атомна енергетика навіть після проголошення незалежності тривалий час оберталася виключно в російській орбіті. РФ використовувала залежність України від російських технологій, обладнання, палива, щоб шантажувати не лише «Енергоатом», а всю українську енергетику», - підкреслив Порошенко.

Президент нагадав, що Україна подолала газовий шантаж РФ.

«Ви знаєте, це було непросто, газові угоди 2009 року були петлею на шиї України. Нас змушували на дуже невигідних умовах купувати непотрібний для економіки газ, аби ділки і їхні партнери у високих кабінетах набивали кишені. Тепер з цим покінчено», - зауважив глава держави.

Як відомо, 18 березня президент Петро Порошенко відвідає Рівне, де візьме участь у засіданні Ради регіонального розвитку.

Нагадаємо, 17 березня Порошенко виступив на мітингу у Києві. За даними поліції, на мітингу були присутні близько 25 тисяч людей.

На Михайлівській площі у Києві під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенком» відбулась сутичка.