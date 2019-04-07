На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час візиту Петро Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української розробки

Президент Петро Порошенко побував з робочою поїздкою в Одеській області і зустрівся з родинами полонених військових моряків. Він вручив сім’ям державні нагороди і висловив упевненість, що Україна поверне своїх полонених.

«Насамперед хотів би звернутися до вас зі словами великої вдячності за те, що ви виховали справжніх героїв. Кожен день у полоні, я це дуже чітко розумію – це велике випробування на мужність ваших близьких, і велике випробування для вас самих», – сказав Петро Порошенко.

Він підкреслив, що дуже пишається тим, як мужньо тримаються наші моряки в полоні.

«Абсолютно чітка правова позиція – жоден російський суд не має жодної юрисдикції, відповідно до міжнародних конвенцій. Вони є військовополонені і мають бути негайно повернуті додому разом із захопленими бронекатерами і буксиром, і негайним відкриттям для вільного судноплавства для військових кораблів України», – додав він.

Окрім того, під час візиту Петро Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української розробки – комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських та берегових цілей «Нептун». Вони пройшли у Татарбунарському районі.

«Сьогодні ми готові до того, щоб завершити випробування. І за моїм наказом у надзвичайно короткий термін поставити на озброєння і озброїти частини ВМС і Сухопутних військ для того, щоб збільшити потенціал, ефективність бойового застосування ЗСУ», – підкреслив Президент.

Петро Порошенко зазначив, що всі складові та комплектуючі комплексу вироблені на українських оборонних підприємствах. «Противник сьогодні намагається закрити небо, використовує засоби радіоелектронної боротьби, намагається перешкодити нашим випробуванням. А це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет», – зазначив він.

У проведенні випробувань взяли участь курсанти Одеської морської академії, які зараз проходять навчання, освоюють техніку і в майбутньому будуть працювати з цим ракетним комплексом.

Нагадаємо, наприкінці грудня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов передав побутову техніку в гуртожиток покращеного типу, збудований для контрактників Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Одесі.