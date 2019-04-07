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    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)

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    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)

    Під час візиту Петро Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української розробки

    Президент Петро Порошенко побував з робочою поїздкою в Одеській області і зустрівся з родинами полонених військових моряків. Він вручив сім’ям державні нагороди і висловив упевненість, що Україна поверне своїх полонених.

    «Насамперед хотів би звернутися до вас зі словами великої вдячності за те, що ви виховали справжніх героїв. Кожен день у полоні, я це дуже чітко розумію – це велике випробування на мужність ваших близьких, і велике випробування для вас самих», – сказав Петро Порошенко.

    Він підкреслив, що дуже пишається тим, як мужньо тримаються наші моряки в полоні.

    «Абсолютно чітка правова позиція – жоден російський суд не має жодної юрисдикції, відповідно до міжнародних конвенцій. Вони є військовополонені і мають бути негайно повернуті додому разом із захопленими бронекатерами і буксиром, і негайним відкриттям для вільного судноплавства для військових кораблів України», – додав він.

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    Окрім того, під час візиту Петро Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української розробки – комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських та берегових цілей «Нептун». Вони пройшли у Татарбунарському районі.

    «Сьогодні ми готові до того, щоб завершити випробування. І за моїм наказом у надзвичайно короткий термін поставити на озброєння і озброїти частини ВМС і Сухопутних військ для того, щоб збільшити потенціал, ефективність бойового застосування ЗСУ», – підкреслив Президент.

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    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)
    На Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків (фоторепортаж)

    Петро Порошенко зазначив, що всі складові та комплектуючі комплексу вироблені на українських оборонних підприємствах. «Противник сьогодні намагається закрити небо, використовує засоби радіоелектронної боротьби, намагається перешкодити нашим випробуванням. А це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет», – зазначив він.

    У проведенні випробувань взяли участь курсанти Одеської морської академії, які зараз проходять навчання, освоюють техніку і в майбутньому будуть працювати з цим ракетним комплексом.

    Нагадаємо, наприкінці грудня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов передав побутову техніку в гуртожиток покращеного типу, збудований для контрактників Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Одесі.

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