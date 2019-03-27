Порошенко наздоганяє Зеленського, - Центр Разумкова



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Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за Зеленського, Порошенко менш популярний у молоді Колаж: politeka.net

Згідно опитування, за Зеленського збираються проголосувати 18,8%, другу позицію займає Петро Порошенко — 15,7% і третю — Юлія Тимошенко з 11,5%

Серед кандидатів на президентську посаду лідером є Володимир Зеленський — серед усіх респондентів за нього збираються проголосувати 18,8% (серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме — 24,8%). Другу позицію займає Петро Порошенко (відповідно 15,7% і 22,1%), третю — Юлія Тимошенко (відповідно 11,5% і 14,8%). Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова з 21 по 26 березня 2019 року.

За Юрія Бойка, згідно опитування, мають намір проголосувати 7,3% усіх респондентів і 10,0% тих, хто прийде на вибори і визначився, за кого голосуватиме, за Анатолія Гриценка — відповідно 6,1% і 8,2%, за Олега Ляшка — відповідно 4,7% і 6,0%, за Олександра Вілкула — відповідно 3,3% і 4,6%, за Ігоря Смешка — відповідно 2,9% і 3,7%, за Руслана Кошулинського — відповідно 1,1% і 1,5%, за Олександра Шевченка — відповідно 1,0% і 1,5%. Кожен з інших кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.

У регіонах за Зеленського мають намір голосувати від 12% опитаних на Заході країни до 26% на Півдні, рівень підтримки Тимошенко — від 7% на Сході країни до 15% — у Центрі. За Порошенка частіше готові віддати свої голоси жителі Заходу (24%) і Центру (17%) країни порівняно з Півднем (8%) і Сходом (11%), тоді як Бойко, навпаки, насамперед може розраховувати на підтримку жителів Сходу (13%) і Півдня (13%) — у Центральному і Західному регіонах за нього готові проголосувати лише відповідно 5% і 2% опитаних.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за Володимира Зеленського (їх частка зростає від 6% серед тих, кому 60 і більше років, до 39% серед молоді віком від 18 до 29 років). Порошенко менш популярний у наймолодшій віковій групі (серед респондентів віком менше 30 років за нього збираються голосувати 9%). Тимошенко найбільшу підтримку має серед виборців віком 50-59 років (14%) і віком 60 і більше років (18%). Це ж саме стосується і Бойка (у цих вікових групах за нього збираються голосувати відповідно 11% і 12%).

У другому турі виборів Зеленський перемагає як Порошенка (відповідно 36,5% і 22,7% серед усіх респондентів), так і Тимошенко (33,5% усіх опитаних готові проголосувати за Зеленського, 19,5% — за Тимошенко). У випадку ж виходу до другого туру Тимошенко та Порошенка обоє мають приблизно рівні шанси на перемогу — (відповідно 25,1% і 23,3%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 березня 2019 року. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомлялось, згідно рейтингу «Соціопрогноза», до другого туру президентських виборів вийдуть Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. За останні тижні лідер «Батьківщини» збільшила свою підтримку, і сьогодні випереджає Петра Порошенка майже на 3%. Підтримати Зеленського 31 березня готові 29% громадян з-поміж тих, хто визначився та голосуватиме, Тимошенко свої голоси віддадуть 19%.

Нагадаємо, Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» оприлюднив результати нового дослідження. Згідно із ним, до другого туру президентської гонки виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.