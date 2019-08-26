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    Порошенко назвав формулу незалежності (відео)

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    П&rsquo;ятий президент України Петро Порошенко&nbsp; - Порошенко назвав формулу незалежності (відео)
    П’ятий президент України Петро Порошенко 
    Фото: Главком

    Петро Порошенко: На жаль, фундаментальні зміни не стали незворотними, і ми все ще маємо їх захищати

    П’ятий президент України Петро Порошенко озвучив свою формулу незалежності.

    «Безумовно, для мене такою формулою є армія, мова і віра», - написва він у Facebook.

    Він наголосив, що під час п’ятирічної каденції він намагався зробити все можливе для створення державних інституцій, щоб вони користувалися повагою з боку народу.

    «На жаль, фундаментальні зміни не стали незворотними, і ми все ще маємо їх захищати», - зазначив він.

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    «Зараз маємо величезну кількість атак, в тому числі і з боку країни-агресора в інформаційному просторі. Все це елементи гібридної війни. Відбуваються атаки на армію. В умовах, коли скасовуються паради, знижується рівень соціальної захищеності українських військовослужбовців, фактично йде атака на приниження ролі українського воїна і української армії», - написав п’ятий президент України.

    За словами Порошенка, йде атака на українську церкву, до цього вже долучилися правоохоронні і судові органи. Робиться спроба скасувати реєстрацію Православної церкви України. Також йде атака на мову. Вже озвучуються плани скасувати квоти, закон про мову, запровадити, поки що в окремих регіонах, другу офіційну мову.

    «Ці дії будуть мати руйнівні наслідки для держави. І ми точно цього не маємо допустити», - резюмував Петро Порошенко.

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    Петро Порошенко армія мова закон президент
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