Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США



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Міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер

Посол США в Норвегії замінить Спенсера

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що Річард Спенсер відправлений у відставку.

Про це Трамп написав у Twitter.

Також відомо, що на його місце буде висунутий посол США в Норвегії адмірал Кен Брейтуейт.

«Служба міністра ВМС Річарда Спенсера була припинена міністром оборони Марком Есперо. Я дякую Річарду за його службу і відповідальність...Я висуну адмірала і нинішнього посла в Норвегії Кена Брейтуєта (на посаду) нового міністра ВМС. Людина великих досягнень і успіхів, я знаю, що Кен виконає приголомшливу роботу», - написав Трамп.

I was not pleased with the way that Navy Seal Eddie Gallagher’s trial was handled by the Navy. He was treated very badly but, despite this, was completely exonerated on all major charges. I then restored Eddie’s rank. Likewise, large cost overruns from past administration’s..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2019 р.

Піти у відставку Спенсера попросив глава Пентагону Марк Еспер. Причина - нібито втрата довіри на тлі суперечливої справи спецназівця ВМС США Едварда Галлахера, якого звинувачували у військових злочинах в Афганістані.

Зазначалося, що Еспер попросив про відставку Спенсера після того, як дізнався, що міністр ВМС таємно пропонував співробітникам Білого дому не втручатися в справу проти Галлахера. За це він нібито гарантував, що спецназівець піде з ВМС із збереженням звання. При цьому позиція Спенсера з цього питання відрізнялася від тієї, яку він висловлював публічно.