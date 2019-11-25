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    Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США

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    Міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер - Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США
    Міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер

    Посол США в Норвегії замінить Спенсера

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що  Річард Спенсер відправлений у відставку.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    Також відомо, що на його місце буде висунутий посол США в Норвегії адмірал Кен Брейтуейт.

    «Служба міністра ВМС Річарда Спенсера була припинена міністром оборони Марком Есперо. Я дякую Річарду за його службу і відповідальність...Я висуну адмірала і нинішнього посла в Норвегії Кена Брейтуєта (на посаду) нового міністра ВМС. Людина великих досягнень і успіхів, я знаю, що Кен виконає приголомшливу роботу», - написав Трамп.

    Піти у відставку Спенсера попросив глава Пентагону Марк Еспер. Причина - нібито втрата довіри на тлі суперечливої справи спецназівця ВМС США Едварда Галлахера, якого звинувачували у військових злочинах в Афганістані.

    Зазначалося, що Еспер попросив про відставку Спенсера після того, як дізнався, що міністр ВМС таємно пропонував співробітникам Білого дому не втручатися в справу проти Галлахера. За це він нібито гарантував, що спецназівець піде з ВМС із збереженням звання. При цьому позиція Спенсера з цього питання відрізнялася від тієї, яку він висловлював публічно.

    США міністр Дональд Трамп президент ВМС
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