Порошенко у Галіфаксі: Світ має тримати солідарність з Україною проти Путіна, бо агресія Кремля – це глобальна загроза



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Порошенко подякував міжнародним партнерам – зокрема США, Канаді та країнам Європейського Союзу зате, що вони запровадили санкції проти країни-агресора

Міжнародне співтовариство має зміцнювати солідарність з Україною, яка протистоїть російській військовій агресії, адже плани Путіна не обмежуються тільки Донбасом чи Кримом. Його мета – дестабілізувати ситуацію у світі і нав’язати власний порядок денний у міжнародній політиці.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі (Канада).

Порошенко згадав лютий 2013 року, коли почалася анексія Криму і ніхто не міг повірити, що держава-член Ради безпеки ООН вчинить такий безпрецедентний злочин.

«Анексія Криму у 2014 році стала шоком для нас. Це розпочалося 20 лютого. Я був в Сімферополі 27 числа як член українського парламенту. Я намагався зупи6ити це. Ми не могли уявити, що може бути якийсь військовий конфлікт. Тому ми намагалися працювати з людьми в Криму, щоб захистити їх та захистити суверенітет України від російської юридичної анексії. Але це було чітке завдання Путіна – забрати Крим. І світ не розумів, що відбувалось там, тому що ніхто не міг цього навіть уявити», – нагадав Порошенко.

Він також розповів про те, як на Донбасі улітку 14-го року з’явилися регулярні російські війська.

«Там були сотні російських солдатів, яких ми ловили на українській території. І це був просто жах. Путін казав, що там немає російських солдатів. Але ми показували, просто тикали в обличчя документи, які доводили, що це регулярний солдат російської армії. «Але вони там просто у відпустці» – казали росіяни. Ні, вони там не відпочивають. Є відео, де вони розказують що в них є наказ атакувати Україну. Вони зовсім там не відпочивають. І вони не просто десь заблудились. Вони спеціально були відправлені на територію України. І такий стиль підтримується Росією», – наголосив Порошенко.

П’ятий президент України подякував міжнародним партнерам – зокрема США, Канаді та країнам Європейського Союзу зате, що вони запровадили санкції проти країни-агресора. Він підкреслив, що, на жаль, Будапештський меморандум, за яким в обмін на другий ядерний потенціал Україна отримала гарантії безпеки та територіальної цілісності, не втримав Росію від агресії. А це означає, що Путіну не можна довіряти.

«Два тижні тому я був на лінії фронту, розмовляв із військовими, із людьми. І вони кажуть: пане президент, це дуже важливо – не дозвольте Путіну залишити Україну наодинці проти Росії», – зазначив Порошенко.

Найбільше, чого потребує сьогодні Україна, це не гроші і не підтримка реформ – хоча це теж дуже важливо. Але найголовніше – це міжнародна підтримка України, яка протистоїть одній з наймогутніших у військовому плані країні-агресору.

«Нам потрібна єдність всього світу та солідарність з Україною. Це найважливіше», – закликав Петро Порошенко.

Він звернув увагу на те, що Путін активно застосовує у міжнародній політиці гібридні методи і намагається перекласти на Україну вину за втручання у внутрішні справи США.

«Хіба Україна в цьому зацікавлена? Ні. США – точно ні. Тільки одна людина в цьому зацікавлена. Яка сидить в Росії, яка сидить в Кремлі і яка зараз насолоджується тим, що він так успішно переключив всю увагу від російської агресії», – переконаний Петро Порошенко.

«Ми не тільки зупинили Росію – величезну країну, другу найсильнішу армію у світі. Ми зупинили проект «Новоросія», «Малоросія» від того щоб розділити Україну на частини. Адже Путін думав, що його будуть з хлібом сіллю зустрічати. Але цього не відбувається. І зараз він використовує інструменти гібридної війни, переключає всесвітню увагу від цього», – застеріг Порошенко.

«Але боротьба між Україною та Росією, українцями та Путіним – це всесвітня боротьба. Адже це боротьба за свободу, за демократію, за майбутнє. За все те, що нас об’єднує», – наголосив Петро Порошенко.