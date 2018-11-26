Порошенко обговорив з Дудою і Туском ситуацію в Азовському морі



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Президент Петро Порошенко проводить важливі телефонні розмови з європейськими лідерами

Президент України закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію

Президент України Петро Порошенко провів переговори з польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

За словами Цеголка, Дуда висловив підтримку Україні.

«Порошенко і Дуда скоординували подальші кроки у зв’язку з російською загрозою. Вони також закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію та винести це питання на засідання Європейської Ради», - йдеться у повідомленні.

Під час телефонної розмови з Президентом Польщі @AndrzejDuda закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію у зв'язку з брутальним актом агресії проти України та винести це питання на засідання Європейської Ради. pic.twitter.com/QokcryfoU2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 листопада 2018 р.

Також президент України провів телефонну розмову з президентом Євроради Дональдом Туском.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт повідомив подробиці про захоплення росіянами українських кораблів, зокрема окупанти дали команду «Не дайте їм піти!»

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.