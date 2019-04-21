Порошенко перед виборами відкликав спостерігачів з дільниць на Київщині



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Кількість відкликаних спостерігачів складає близько сотні

Кандидат у президенти Петро Порошенко напередодні другого туру виборів президента Україні відкликав близько 100 своїх спостерігачів з дільниць округу №95 Київської області. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Цю інформацію підтвердив громадському руху голова ОВК Олексій Іванченко, який входить в комісію за квотою Порошенка.

«Було звернення від довіреної особи. Коли воно надійшло, я точно сказати не можу. Здається, десь 15 квітня», - заявив Іванченко.

Іванченко не зміг назвати точну кількість відкликаних спостерігачів, однак зазначив, що їх кількість була близько сотні.

Також він заявив, що перед днем голосування усі дільничі комісії округу були укомплектовані в повному обсязі.

Громадський рух «Чесно» звернувся по коментар до штабу Порошенка. Керівник секретаріату партії Максим Саврасов відповів: «Не було такого».

Тим часом у Львові регіональні координатори руху «Чесно» також зафіксували брак спостерігачів на деяких дільницях.

Як повідомлялось, у порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів.