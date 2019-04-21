На виборчих дільницях на Хмельниччині бракує скриньок для голосування



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Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, підкреслили в «Опорі» Фото: Громадянська мережа «Опора»

Як пояснили члени дільничної виборчої комісії у Виноградівці, другу скриньку не поставили, оскільки не мали чим її опломбувати

На виборчих дільницях у Хмельницькій області не вистачає скриньок для голосування.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

«На трьох виборчих дільницях Хмельниччини виборці голосуватимуть з однією стаціонарною виборчою скринькою, ще на одній дільниці спостерігач «Опори» домігся встановлення другої скриньки», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на дільницях №680760, що у с. Тимків Новоушицького району (ТВО №193), №680307 в с. Слобідка-Шелехівська Деражнянського району (ТВО №191) та №681278 в с. Виноградівка Ярмолинецького району (ТВО №192) наявні по одній стаціонарній скриньці для голосування.

Як пояснили члени дільничної виборчої комісії у Виноградівці, другу скриньку не поставили, оскільки не мали чим її опломбувати.

Водночас на дільниці №680452, що в с. Зубарі Ізяславського р-н (ТВО №189), комісія не хотіла викладати другу скриньку, оскільки в них мало виборців, проте спостерігач «Опори» наполіг усунути порушення, тож комісія встановила другу скриньку.

В «Опорі» підкреслили, що відповідно до ч. 4 ст. 74 Закону України «Про вибори президента України» кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - великих (стаціонарних) та малих (переносних). Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з прозорого матеріалу, які визначаються Центральною виборчою комісією.

«Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, середня - не менше трьох великих і двох малих скриньок, велика - не менше чотирьох великих і трьох малих скриньок. Виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування», - повідомили в «Опорі».

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.