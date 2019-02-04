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    Порошенко підписав закон про нові правила маркування харчових продуктів

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    Порошенко підписав закон про нові правила маркування харчових продуктів
    Фото: vechirniykiev.com.ua

    Законом передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та ін.

    Президент України Петро Порошенко підписав закон про «Про інформацію для споживачів про харчові продукти». Про це повідомляється на сайті парламенту.

    Законом встановлюються загальні положення до маркування харчових продуктів. Крім того, документом встановлюються окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

    Законом встановлюються категорії обов’язкової інформації про харчові продукти та загальні вимоги до інформації про харчові продукти.

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    Законом передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин чи продуктів, які, як свідчать дані проведених наукових досліджень, спричиняють алергічні реакції або  непереносимість, так щоб споживачі могли зробити свідомий вибір, який є безпечним для них.

    Нагадаємо, парламент 6 грудня 2018 року прийняв у другому читанні законопроект №8450 «Про інформацію для споживачів про харчові продукти». Документ підтримав з другого разу 231 парламентар.

    Як повідомляв «Главком», у Мінагро розповіли, які продукти Україна експортувала у 2018 році.

    Джерело: РБК-Україна

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