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    Економіка та фінанси

    Топ-5 експортних продуктів України минулого року

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    У 2019 році до найбільш експортованих можуть увійти: яблука, яйця, масло вершкове та мед - Топ-5 експортних продуктів України минулого року
    У 2019 році до найбільш експортованих можуть увійти: яблука, яйця, масло вершкове та мед

    У 2018 році Україна найбільше експортувала олію, м'ясо птиці, цукор, шоколад і хлібобулочні вироби

    У 2018 році Україна збільшила експорт продовольчої продукції на суму $800 млн.  Прес-служба Ради з питань експорту продовольства (UFEB)

    Згідно з даними Державної митної служби (ДМС), у 2018 році загальна вартість експорту аграрної продукції становила $10,4 млрд., при тому, що у 2017 році цей показник був $9,6 млрд.

    Як зазначається, у загальній структурі експорту можна відзначити топ-5 продуктів відвантаження яких було найбільшим.

    Це виробництво та експорт соняшникової олії. Експорт олійних культур минулого року сягнув 55,8 тис. т. вартістю 4,1 млрд USD. М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці – $507 млн., цукор (буряковий) – $217 млн., вироби з шоколаду – $171 млн., хлібобулочні вироби – $153 млн.

    Аналітичний відділ UFEB зазначає, що у 2019 році варто звернути увагу на вершкове масло, адже у 2018 році Україна увійшла до п’ятірки світових експортерів даного продукту. Також яблуки можуть поповнити топ-десятку експортних продуктів з України, яйця в шкарлупі, мед та соєва.

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