Порошенко підписав закон про воєнний стан



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Воєнний стан запроваджено у десяти областях України та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії

Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

Про це повідомив 28 листопада прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні". — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 ноября 2018 г.

Як відомо, Верховна Рада розглянула відповідний законопроект авторства президента в понеділок увечері, 26 листопада, на позачерговому засіданні. 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.