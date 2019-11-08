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    Порошенко подарував будинок родині, дім якої розбомбили російські терористи

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    Родина Повних дивом залишилася жива: у червні Мар'їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики - Порошенко подарував будинок родині, дім якої розбомбили російські терористи
    Родина Повних дивом залишилася жива: у червні Мар'їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики

    В ніч з 13 на 14 червня будинок родини Повних у Мар'їнці накрив артилерійський снаряд

    П’ятий президент України Петро Порошенко разом з командою «Європейської солідарності» подарували будинок родині з Мар’їнки, дім якої розбомбили російські терористи.

    Про це повідомляється на сторінці п’ятого президента Петра Порошенка у «Фейсбук».

    В ніч з 13 на 14 червня будинок родини Повних у Мар'їнці накрив артилерійський снаряд. Будинок знаходився у так званій «сірій зоні». Сім’я залишилась без даху над головою – попри обіцянки місцевої влади допомогти.

    Порошенко під час робочої поїздки на Донбас зустрівся із родиною та вручив їм ключі від нового дому.

    «Родина Повних дивом залишилася жива. У червні Мар'їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики. Артилерійський снаряд потрапив у їхніх приватний будинок. Їм на допомогу одразу ж вирушили українські воїни, які розібрали завали та доставили родину в лікарню. Увесь цей час сім’я з маленькою донечкою Варварою поневірялася і виживала лише завдяки допомозі волонтерів. Щасливий, що нарешті їхня мрія про власний будинок здійснилася», – зазначив Порошенко.

    «Ми дякуємо всім, хто нам допомагав і підтримував у важкі часи. Ми з перших днів фактично жили на передовій і нікуди не збиралися виїжджати. Наша наймолодша з 4 років росла на лінії фронту. Ми не хочемо покидати свою землю. І ми дуже вдячні за такий неочікуваний подарунок», – сказала Тетяна Повна.

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    Порошенко подарував будинок родині, дім якої розбомбили російські терористи
    Порошенко подарував будинок родині, дім якої розбомбили російські терористи
    Порошенко подарував будинок родині, дім якої розбомбили російські терористи

    Ветеран АТО і блогер Олексій Петров на своїй сторінці «Фейсбук» розмістив фото старого будинку після обстрілу російських бойовиків та вже нової оселі родини Повних.

    Також нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, о 12.00 розпочнеться практичний етап розведення військ у районі Богданівки та Петрівського.

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    Петро Порошенко АТО бойовики на Донбасі Донбас ветеран президент будинок
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