Бойовики не збираються сьогодні відводити війська у Петрівському



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Українська сторона готова почати розведення сьогодні опівдні

Російсько-окупаційні сили не підтверджують готовність до початку розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське у п'ятницю, 8 листопада. Про це під час брифінгу повідомив командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

За словами командувача, українська сторона готова почати процес розведення сил на ділянці №3 в районі Петрівського, однак поки не отримала підтвердження готовності від бойовиків. Він нагадав, що 4 листопада окупаційні сили запускали білу ракету, показуючи готовність до розведення.

«Ця дата (8 листопада - ред.) визначена з урахуванням останнього порушення режиму припинення вогню на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня. Цей факт відображений в звіті Спеціальної моніторингової місії ОСБЕ від 31 жовтня. Семиденний режим тиші дотриманий, ми готові виконати умови щодо розведення сил. Протилежна сторона на даний момент підтвердження не дала, але ви всі пам'ятаєте понеділок, 4 число, біла ракета. Вони були готові, сьогодні не готові. Висновки можна зробити однозначно», - зазначив Кравченко.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні сили заявили про готовність почати розведення сил в районі Петрівського, але у суботу, 9 листопада. Зі свого боку у штабі ООС заявляли, що розведення сил в Петрівському заплановано на 12 годину 8 листопада.

Українські військові заявили, що готові до розведення сил у Петрівському.

Напередодні Міноборони заявило, що незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».