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    Думки вголос

    Паливна криза: час діяти нестандартно

    • Максим Білявський

      Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова

    •  glavcom.ua
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    1935 рік, листопад, Лондон. Член парламенту Том Вільямс, заправляє власний автомобіль бензином із британського вугілля (British Coal Petrol) - Паливна криза: час діяти нестандартно
    1935 рік, листопад, Лондон. Член парламенту Том Вільямс, заправляє власний автомобіль бензином із британського вугілля (British Coal Petrol)
    фото з відкритих джерел

    Безин можна отримати не лише з нафти

    Коли ресурсна війна – потрібно використовувати всі наявні можливості.

    Наприклад, згадати, що методом гідрогенізації вугілля можливо отримати бензин і дизельне паливо (без втрати якості).

    Такий кейс реалізований у Китаї, там вже десять років із 1,6 млн.тон вугілля щороку отримують 592 тис.тон дизельного палива та 175 тис.тон бензину. Значно менші обсяги аналогічного виробництва у Південно-Африканській республіці, але вони є. У якості сировини використовують буре та кам’янне вугілля. Роздрібна ціна такого моторного палива у двох випадках не перевищує одного євро за один літр.

    Серед недоліків – високий рівень викидів діоксиду вуглецю, але цей нюанс врегульовується за рахунок систем уловлювання.

    Аналогічне виробництво цілком можливо розгорнути в Україні на потужностях Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Тамтешні запаси сировини дозволять щонайменше 20 років випускати 1 млн.тон синтетичного бензину. Звісно – такий проект не альтернатива майбутнім нафтопереробним потужностям, а лише можливість диверсифікувати джерело постачання моторних палив. Окрім, виробництва бензину – можливо із вугілля отримувати і синтетичний газ, але це окрема тема.

    Загалом, якщо розрахувати скільки наша держава витрачає валютних коштів на імпорт нафтопродуктів ($5 млрд щорічно) – інвестиції у таке виробництво виглядають обґрунтованими.

    На завершення, допоки це післявоєнна перспектива – варто вже сьогодні розпочати з організації бартерних угод (толінг): українська нафта в обмін на європейські нафтопродукти.

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    Джерело: блог Максима Білявського

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    Теги: нафта росія окупанти нафтопродукти газ інвестиції вугілля війна імпорт бензин криза Україна окупація #stoprussia
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    Паливна криза: час діяти нестандартно