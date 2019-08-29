Порошенко попередив, що буде слідкувати за новою владою



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Порошенко поспілкувався із журналістами в Раді 29 серпня

П’ятий президент України побажав новій Верховній Раді злагоди та успіхів

П’ятий президент України Петро Порошенко, який 29 серпня побував на урочистому засіданні парламенту дев’ятого скликання, повідомив, що його політсила буде слідкувати за діями влади – щоб та «не перейшла червоних ліній на шляху до євроінтеграції».

Про це він сказав в коментарі журналістам.

«Моя команда, наша політична сила є державниками, і ми будемо робити все від нас залежне, щоб Україна продовжила той шлях…» - сказав Порошенко.

«Будемо дивитися, щоб влада не перейшла червоних ліній на нашому шляху до євроінтеграції», - підкреслив лідер партії «ЄС».

Порошенко побажав новій Верховній Раді злагоди та успіхів.

Нагадаємо, у Верховній Раді в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому пройшло складення присяги новообраними народними депутатами.

В залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.

Після гімну спікер Андрій Парубій оголосив хвилину мовчання за героями, загиблими за Україну. 29 серпня, починаючи з 2019 року, в Україні відзначають День пам’яті захисників.

Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа.

Тепер депутати повинні до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі. О 13 годині розпочнеться перше засідання першої сесії парламенту дев’ятого скликання.