Порошенко назвав п’ять кроків виходу з конституційної кризи

Антикорупційна інфраструктура вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак

Вихід з конституційної кризи в Україні розпочнеться з повернення влади у правове поле. Про це у своєму відеозверненні наголосив лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

П’ятий президент також озвучив п’ять кроків, які має зробити чинна влада, аби подолати кризу.

«Що має зробити Зеленський, щоби суспільство йому повірило?

По-перше. Почитати Конституцію і повернутися в правове поле.

По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади в Конституційному Суді.

По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.

По-четверте, продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.

По-п’яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний», – перерахував лідер «Європейської солідарності»

Щоби вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. «Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом», – нагадує Порошенко.

Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів – переконаний Петро Порошенко.

«Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного Суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п’ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три», – нагадує п’ятий президент.

Він зауважив, що усі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків – застерігає п’ятий президент.

«Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. В суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці»,- переконаний Порошенко.

«Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося вже п’ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз», – говорить Порошенко.

Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування в засобах масової інформації. «Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному суді», – переконаний лідер «Європейської солідарності».

«І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського», – нагадує Порошенко.

«Факти – річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це – сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової з розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів», – прогнозує лідер опозиції.

Він наголошує, що таким шляхом будувався авторитаризм в Білорусії, в Росії та країнах Центральної Азії. «Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями, якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі», – говорить Порошенко.

«Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо», – резюмує п’ятий президент.

Між іншим, сьогодні стало відомо, що ДБР відкрило справу щодо кримської нерухомості голови Конституційного суду.

30 жовтня голова КСУ Тупицький повідомив, що просить особистої зустрічі з Зеленським.

Також під час брифінгу Тупицький заявив, що законопроєкт президента Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Крім того, 30 жовтня стало відомо, що суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко написав заяву про свою відставку.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.