Зеленський допустив розпуск Ради, якщо не буде знайдено вихід з кризи навколо КСУ

Раніше Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду

Президент Володимир Зеленський не виключив можливість розпуску Верховної Ради у випадку, якщо не буде знайдено вихід з кризи навколо рішень Конституційного суду.

Про це Зеленський заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Зеленський розповів, чи готовий розпустити Верховну Раду, якщо вона не підтримає його законопроект про «перезавантаження» Конституційного суду України.

Глава держави сказав, що це «дуже складне питання».

«У нас багато нестабільних речей в країні: через Covid-19, Донбасу, економіки ... Чи готовий я розпустити Раду? Дивіться, я хочу, щоб цей парламент працював на державу. Від висновків, які зроблять наші депутати це теж буде залежати», - зазначив президент.

Зеленський сказав, що якщо «буде політичний колапс», він не виключає розпуск Ради.

«Тому якщо буде політичний колапс, і я побачу, що немає підтримки у Раді. А перш за все у «слуг народу». Бо вони розуміють, що завдяки мені і підтримці суспільства стали депутатами. Вони повинні розуміти відповідальність», - підкреслив президент.

За його словами, розпуск Ради можливий, якщо не буде видно виходу з політичного глухого кута.

Як повідомлялося, Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» 2 листопада обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.