Порошенко з прифронтової Авдіївки звернувся до Зеленського з проханням



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Петро Порошенко востаннє відвідав Донбас як президент

Президент доручив підняти виплати військовим ООС і звернувся до свого наступника

Президент Петро Порошенко попросив свого наступника Володимира Зеленського належним чином дбати про армію. Про це глава держави заявив у понеділок, 6 травня. під час виступу в Авдіївці Донецької області.

«Свого наступника на посту президента прошу не повторювати помилок моїх попередників і належним чином дбати про ЗСУ, бо сильна армія за будь-яких обставин захистить Україну», - зазначив Порошенко.

Також він повідомив, що за час бойових дій на Донбасі загинули 2973 військових.

Крім того, Порошенко доручив підвищити виплати бійцям, які перебувають на першій лінії ООС. «Даю доручення, щоб ми ще підняли доплати за перебування на першій лінії і доручаю прийняти рішення про збільшення доплати на 5 тисяч гривень, до суми 17 тисяч, тим, хто знаходиться на передовій», - сказав Порошенко.

За його словами, мінімальне грошове забезпечення складе 10,3-10,4 тисяч гривень.

«Що буде в загальному, друзі? Мінімум, 10300-10400 грошове забезпечення, 12, які є зараз, плюс 5 - 17 доплата, ми виходимо на суму, яка перевищує 27 тис грн на кожного військовослужбовця, як ми і зазначали, що український воїн на першій лінії отримуватиме майже 1000 грн в день і понад 1000 доларів на місяць», - заявив Порошенко.

Як повідомлялося, сьогодні Порошенко ймовірно змінить командувача ООС. Місце Сергія Наєва займе Олександр Сирський.