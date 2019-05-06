Порошенко нарешті виконав свою передвиборчу обіцянку: зарплату військовим на передовій підвищать до $1 тис.



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Правда, виконувати сьогоднішнє доручення Петра Порошенка прийдеться при новому президенті і за зовсім іншим курсом долара

Чинний президент Петро Порошенко доручив Степану Полтораку підвищити на 5 тис. грн доплату військовослужбовцям, які перебувають на передовій.

«Я прийняв рішення, що ми робимо подальше збільшення доплат, грошового утримання бійцям підрозділів, які перебувають на першій лінії ООС», - сказав верховний головнокомандуючий в Авдіївці, виступаючи перед військовослужбовцями 93-ї ОМБР.

«Пане міністр оборони України, даю доручення, щоб ми ще підняли доплати за перебування на «передку», на першій лінії, і доручаю прийняти рішення про збільшення доплати на 5 тис. гривень до суми 17 тис.», - додав Порошенко.

Таким чином після цього формула зарплатні військових на передовій буде наступна: мінімум 10 300 – 10 400 грошового забезпечення, нинішні 12 тисяч + 5 тисяч сьогоднішньої надбавки.

«Ми виходимо на суму, яка перевищує 27 тис. грн на кожного військовослужбовця», - радісно заявив Порошенко.

Він нагадав свою передвиборчу обіцянку 2014 року: «Кожен воїн на першій лінії буде отримувати майже 1 тисячу гривень в день і більше тисячі доларів в місяць».