У Вінниці на протест «Ні капітуляції!» прийшли студенти



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«Формула Штайнмаєра» написана в Кремлі, - протестувальники Фото Депо

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Вінниця долучилась до акцій протесту «Ні капітуляції!». Серед протестувальників були помічені ветерани АТО, волонтери та громадські активісти. Про це йдеться в дописі журналістки «33 каналу» Тетяни Кондратьєвої.

Повідомляється, що свої вимоги щодо так званої «формули Штаймаєра» у Вінниці прийшли висловити чимало вінничан, в тому числі і молоді люди, студенти. Також серед протестувальників були помічені ветерани АТО, волонтери та громадські активісти.

«Відразу два мітинги одночасно відбуваються у Вінниці. Перший і багатолюдний- на майдані Небесної сотні. На ньому- студенти, небайдужі і ветерани АТО», - йдеться в дописі.

Безстрокова акція протесту розпочалася у Вінниці вже наступного дня, як стало відомо про підпис представника України в тристоронній контактній групі під т.зв. «формулою Штайнмаєра».