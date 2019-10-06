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    У Вінниці на протест «Ні капітуляції!» прийшли студенти

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    &laquo;Формула Штайнмаєра&raquo; написана в Кремлі, - протестувальники - У Вінниці на протест «Ні капітуляції!» прийшли студенти
    «Формула Штайнмаєра» написана в Кремлі, - протестувальники
    Фото Депо

    Експрезидент України каже, що акція є абсолютно правльною

    Вінниця долучилась до акцій протесту «Ні капітуляції!». Серед протестувальників були помічені ветерани АТО, волонтери та громадські активісти. Про це йдеться в дописі журналістки «33 каналу» Тетяни Кондратьєвої.

    Повідомляється, що свої вимоги щодо так званої «формули Штаймаєра» у Вінниці прийшли висловити чимало вінничан, в тому числі і молоді люди, студенти. Також серед протестувальників були помічені ветерани АТО, волонтери та громадські активісти.

    «Відразу два мітинги одночасно відбуваються у Вінниці. Перший і багатолюдний- на майдані Небесної сотні. На ньому- студенти, небайдужі і ветерани АТО», - йдеться в дописі.

    Безстрокова акція протесту розпочалася у Вінниці вже наступного дня, як стало відомо про підпис представника України в тристоронній контактній групі під т.зв. «формулою Штайнмаєра».

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