Порошенко сходив на весілля (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Весілля добровольця Олекси Сокола та волонтерки Ганни Шинкаренко Фото: facebook.com/petroporoshenko

Петра Порошенка із дружиною Мариною запросив на своє весілля доброволець Олекса Сокол

П’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною сходили на весілля добровольця Олекси Сокола та волонтерки Ганни Шинкаренко. Про це Порошенко написав у Facebook.

«З легендарним добровольцем Олексою Соколом та волонтеркою Ганною Шинкаренко ми з Мариною познайомилися на Книжковому Арсеналі у Києві. Був зворушений до глибини душі, коли молодята запросили нас на весілля», - написав експрезидент та виклав світлини зі свята.

Він наголосив, що для нього велика честь стати гостем їхнього свята та подарувати ікону, яка оберігатиме новостворену українську родину.

«Щиро вітаю вас та бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною! Щастя вам, «Соколята», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко зізнався в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що розглядав варіант завершення політичної діяльності та розповів, чому вирішив залишитися у політиці.

Відповідаючи на питання, чи розглядав він після поразки рішення відійти від політики і подивитися на неї збоку, Порошенко відповів: «Очевидно, що розглядав».

«Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес», - наголосив він.

Як раніше заявив Порошенко, він залишається у політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.