Порошенко: новий президент і його партія можуть на мене розраховувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко з Володимиром Зеленським під час дебатів на НСК Фото: Reuters

Експрезидент назвав напрямки на яких готовий допомагати своєму наступнику

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що новий глава держави Володимир Зеленський і його політична сила «Слуга народу» можуть на 100% на нього розраховувати. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Сьогодні соціологи кажуть, що багато виборців Порошенка хочуть, аби він підтримав нову команду в тих питаннях, у яких він компетентний – у першу чергу, це зовнішня політика. «Главком» запитав, у чому Порошенко міг би допомагати діючій команді? Як приклад привели Юлію Тимошенко, яка відразу заявила, що готова підставити плече…

«Юлія Володимирівна Тимошенко - сучасний і принциповий політик (посміхається). А щодо моєї допомоги, справжньої допомоги, то моя позиція така: я - не просто п’ятий президент, я - лідер політичної сили, яка не словом, а ділом демонструє державництво. Ми - державники. І я часто робив речі, можливо, дуже непопулярні, і ті, які тягнуть за собою падіння рейтингів. Але по-іншому ми не могли», - пояснив Порошенко.

На його думку, під розмови про євроінтеграцію має намір повернутися вся колишня гвардія Януковича. І якщо ці люди будуть долучені до процесу прийняття рішень, то команда Порошенка не може не реагувати.

«І якщо мова йде, що треба порадами і зв’язками допомогти рухатись в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, новий президент і його політична сила може на 100% на мене розраховувати. Якщо мова йде про протидію спроб реваншу, то тут теж є підтримка... І я передбачаю, що тільки наша команда здатна зупинити реванш і в майбутній Верховній Раді. І в країні загалом», - наголосив Порошенко.

В цьому сенсі він навів приклад з закликом провести референдум, чи варто захищати Україну, чи ні. «Але ж ми розуміємо, про що йде мова...», - сказав п’ятий президент.

Він сказав, що не хоче давати тут персональних оцінок, але точно знає, що мусить викрити небезпеки, які ця заява тягне за собою.

На питання «Главкома», чи готовий Порошенко внутрішньо допомагати навіть попри те, що частина команди Зеленського «заточена» на те, щоб переслідувати його і політично, і бізнесово, експрезидент відповів, що для нього головше, щоб люди Януковича не зруйнували правосуддя.

«Я не розумію, що таке «заточені переслідувати»? І якщо зараз прихильники Януковича будуть намагатися провести руйнацію правосуддя, в тому числі, і Верховного суду, базових принципів судової реформи, то це – не про Порошенка особисто. Це – про знищення незалежної гілки влади. Бо рух до Європейського Союзу означає в тому числі і верховенство права», - резюмував він.

Порошенко додав, що багато чого в останні місяці переосмислив і поставився з повагою до вибору українського народу.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).