Порошенко та заступник держсекретаря США обговорили перспективи місії ООН на Донбасі

Порошенко наголосив, що Україна спрямовує зусилля на врегулювання ситуації на Донбасі політико-дипломатичними методами

Президент України Петро Порошенко обговорив із заступником державного секретаря США Джоном Саллівеном ситуацію на Донбасі, перспективи миротворчої місії ООН, закон про реінтеграцію та санкції проти Росії. Зустріч відбулася у рамках візиту Саллівена в Україну, повідомляє прес-служба глави держави. «Президент України Петро Порошенко



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Петро Порошенко та Джон Саллівен

Порошенко наголосив, що Україна спрямовує зусилля на врегулювання ситуації на Донбасі політико-дипломатичними методами

Президент України Петро Порошенко обговорив із заступником державного секретаря США Джоном Саллівеном ситуацію на Донбасі, перспективи миротворчої місії ООН, закон про реінтеграцію та санкції проти Росії.

Зустріч відбулася у рамках візиту Саллівена в Україну, повідомляє прес-служба глави держави.

«Президент України Петро Порошенко провів зустріч із заступником державного секретаря США Джоном Саллівеном. В ході зустрічі було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі, а також необхідні подальші кроки в рамках мирного врегулювання, зокрема щодо розміщення ефективної миротворчої місії ООН на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

Президент, зокрема, наголосив, що Україна спрямовує зусилля на врегулювання ситуації на Донбасі політико-дипломатичними методами на основі Мінських домовленостей. У цьому контексті він окремо наголосив на важливості ухваленого закону про реінтеграцію.

Крім того, сторонами було підтверджено необхідність продовження скоординованої політики санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Співрозмовники також порушили питання реалізації програми реформ в Україні, зокрема у рамках продовження співробітництва України з МВФ, ухвалення законопроектів про створення антикорупційного суду та про національну безпеку України.

Разом з тим президент та заступник державного секретаря обговорили питання активізації діяльності двосторонніх інституційних механізмів співпраці з метою зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Джон Саллівен вважає, що влада України успішно проводить реформи, незважаючи на російську агресію.

Також Саллівен сьогодні виступив у Дипломатичній академії України.

Візит американського чиновника в Україну відбувається в рамках турне Саллівена в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.

Нагадаємо: у березні Україну також відвідає глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Останній раз вона відвідувала нашу країну в 2015 році.