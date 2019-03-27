Сьогодні у світі відзначають День театру



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Міжнародний день театру - не просто професійне свято митців сцени, це свято мільйонів глядачів

Всесвітній день театру відзначається щороку 27 березня.

Він був заснований у Відні на ІХ конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО в 1961 році. Це свято тих, хто причетний до мистецтва Мельпомени – акторів, режисерів-постановників, декораторів, костюмерів, світлотехніків, звукорежисерів, білетерів, драматургів, театральних продюсерів тощо.

Головні театральні фестивалі проходять у Європі, переважно влітку. Один із найбільших – Авіньйонський, який проводиться з 1947 року у липні. Майже на місяць французьке місто Авіньйон стає театральним майданчиком, але головною сценою все ж є внутрішній двір Папського палацу. Протягом фестивалю просто неба тут показують понад 300 вистав.

Інший знаменитий театральний огляд Європи відбувається у шотландському Единбурзі у серпні. Він теж триває майже місяць, на ньому відбуваються головні театральні прем’єри за участю найвідоміших театральних режисерів світу. Лише в Единбурзі поряд із виставами класичного театру можна побачити наймодерніші постановки. Головний майданчик Единбурзького фестивалю розташований поряд із головною історичною будівлею міста – Единбурзьким замком.

Ще один театральний фестиваль проводиться у бельгійському Генті вже понад 160 років. Щороку в липні його відвідують понад 100 тисяч осіб на день, тоді як населення самого Гента – близько 250 тисяч. Якщо Единбург – це здебільшого фестиваль інтелектуалів, перебірливих і прискіпливих критиків і театральної еліти, то фестиваль у Генті – грандіозна народна феєрія. Щороку сюди з’їжджаються вуличні театри з усього світу і циркові трупи, фокусники, клоуни, міми.

На сьогодні в Україні функціонують понад сто театрів. Рекордсменом за їх кількістю є Київ. Перший постійний театр в Україні відкрився в Харкові в 1789 році. На початку XX століття театральні споруди з’явилися в Києві, Одесі, Полтаві.