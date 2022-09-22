Головна Новини
search button user button menu button

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Петро Олексійович виступив на британському телебаченні
скріншот з відео

«Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну»

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News заявив, що рішення про «часткову мобілізацію» в росії свідчить про глибоку кризу, яку переживає путін через поразки в Україні. Порошенко наголосив: західні держави мають перейти до швидких рішень, зокрема виключити росію з Радбезу ООН, дати Україні ще більше сучасної зброї і прискорити членство у ЄС та НАТО.

Відповідаючи на запитання, що означає рішення мобілізувати 300 тисяч росіян, Порошенко сказав: «це значний доказ того, наскільки могутніми є Збройні Сили України, наскільки вражаючою є єдність України та українського народу і наскільки важливою є міжнародна солідарність, міжнародні партнери, які підтримують Україну зброєю, фінансами, санкціями тощо».

«Найголовніше: Путін – брехун. Він говорить, що вони втратили лише шість тисяч військових в Україні (що є брехнею, оскільки втрати точно перевищують 150 тисяч, включаючи понад 50 тисяч вбитими). Чому тоді, втративши лише шість тисяч, прийнято рішення скликати 300 тисяч? По-друге, якщо російські солдати, які перебувають на контрактній службі, не можуть нічого зробити за 210 днів війни, то що зможуть зробити примусово мобілізовані? Це демонструє, що Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну, і цією ситуацією намагається підняти температуру», – пояснює Порошенко.

«Раніше деякі західні держави казали «нам треба зробити розрахунки, потрібен час на прийняття рішень, у нас внутрішні політичні проблеми». путін щойно продемонстрував – у нас немає на це часу. Він показав, що воює не з Україною, він воює не тільки з НАТО, він воює з усім Західним світом, з кожною європейською країною. Тому допоможіть врятувати вас», – закликав п’ятий президент.

«В цій ситуації не можна вагатися з допомогою. Забезпечте нас реактивними винищувачами, зенітними ракетами. Не слід сприймати жодного шантажу від путіна – військового, продовольчого, енергетичного чи будь-якого іншого. Нам потрібно більше санкцій, щоб обмежити путіна фінансово і економічно», – переконаний Порошенко.

«Нам потрібне членство у НАТО, тому що Україна заплатила за це величезну ціну життями наших військових і тонами крові. Нам потрібне членство у ЄС. Ефективна співпраця у сфері військової безпеки здатна депутінізувати Європу, світ і росію. Також у цій ситуації надзвичайно важливо сьогодні, коли ми маємо Генасамблею ООН, змінити структуру Ради Безпеки ООН – забрати право вето у росії. Тому що це країна-терорист, країна-агресор, що вбиває багато українців. Нам треба виключити росію з Ради Безпеки ООН», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва. 

Теги: втрати президент путін Україна Петро Порошенко

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хотів виглядати грізно, але вийшло навпаки
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
Часткова мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед російського населення
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
Сьогодні, 10:42
Росіяни хочуть бачити на чолі держави сильного і рішучого лідера. Путін цим критеріям більше не відповідає
Де Путін? Чому він мовчить? агресор
Вчора, 22:05

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
115K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
60K
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
59K
Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози
37K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»
33K
У Запоріжжі ракета влучила в цивільний об'єкт: є постраждалі (відео)

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту