Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна

«Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну»

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News заявив, що рішення про «часткову мобілізацію» в росії свідчить про глибоку кризу, яку переживає путін через поразки в Україні. Порошенко наголосив: західні держави мають перейти до швидких рішень, зокрема виключити росію з Радбезу ООН, дати Україні ще більше сучасної зброї і прискорити членство у ЄС та НАТО.

Відповідаючи на запитання, що означає рішення мобілізувати 300 тисяч росіян, Порошенко сказав: «це значний доказ того, наскільки могутніми є Збройні Сили України, наскільки вражаючою є єдність України та українського народу і наскільки важливою є міжнародна солідарність, міжнародні партнери, які підтримують Україну зброєю, фінансами, санкціями тощо».

«Найголовніше: Путін – брехун. Він говорить, що вони втратили лише шість тисяч військових в Україні (що є брехнею, оскільки втрати точно перевищують 150 тисяч, включаючи понад 50 тисяч вбитими). Чому тоді, втративши лише шість тисяч, прийнято рішення скликати 300 тисяч? По-друге, якщо російські солдати, які перебувають на контрактній службі, не можуть нічого зробити за 210 днів війни, то що зможуть зробити примусово мобілізовані? Це демонструє, що Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну, і цією ситуацією намагається підняти температуру», – пояснює Порошенко.

«Раніше деякі західні держави казали «нам треба зробити розрахунки, потрібен час на прийняття рішень, у нас внутрішні політичні проблеми». путін щойно продемонстрував – у нас немає на це часу. Він показав, що воює не з Україною, він воює не тільки з НАТО, він воює з усім Західним світом, з кожною європейською країною. Тому допоможіть врятувати вас», – закликав п’ятий президент.

«В цій ситуації не можна вагатися з допомогою. Забезпечте нас реактивними винищувачами, зенітними ракетами. Не слід сприймати жодного шантажу від путіна – військового, продовольчого, енергетичного чи будь-якого іншого. Нам потрібно більше санкцій, щоб обмежити путіна фінансово і економічно», – переконаний Порошенко.

«Нам потрібне членство у НАТО, тому що Україна заплатила за це величезну ціну життями наших військових і тонами крові. Нам потрібне членство у ЄС. Ефективна співпраця у сфері військової безпеки здатна депутінізувати Європу, світ і росію. Також у цій ситуації надзвичайно важливо сьогодні, коли ми маємо Генасамблею ООН, змінити структуру Ради Безпеки ООН – забрати право вето у росії. Тому що це країна-терорист, країна-агресор, що вбиває багато українців. Нам треба виключити росію з Ради Безпеки ООН», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.