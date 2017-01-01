Порошенко: Україна у Стокгольмі уникла загрози дефолту

Президент відзначив надзвичайну важливість рішення Стокгольмського арбітражу для національної безпеки України

Президент України Петро Порошенко назвав перемогу НАК «Нафтогаз Україна» над російським монополістом «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі величезним внеском в енергетичну безпеку держави. Про це він сказав під час зустрічі з керівником НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим, повідомляє прес-служба



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Петро Порошенко під час зустрічі з керівником НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим

Президент відзначив надзвичайну важливість рішення Стокгольмського арбітражу для національної безпеки України

Президент України Петро Порошенко назвав перемогу НАК «Нафтогаз Україна» над російським монополістом «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі величезним внеском в енергетичну безпеку держави.

Про це він сказав під час зустрічі з керівником НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим, повідомляє прес-служба глави держави.

Він відзначив надзвичайну важливість цього рішення для національної безпеки України.

«Я вважаю, що це історична перемога. Бо загроза, якщо був би програш у цьому суді, перед Україною була пряма загроза дефолту», - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що «у нас буде більш тверда позиція в переговорах з нашими іноземними партнерами щодо майбутнього газотранспортної системи і НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, сьогодні НАК «Нафтогаз України» виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому» за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.

Суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд доларів за 2012-2017 роки.

Стокгольмський арбітраж також знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у «Газпрому», на 27,4% - до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.

Також «Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» $16 млрд за транзит газу.