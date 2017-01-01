Порошенко відреагував на ухвалення бюджету: такого давно не бувало

Порошенко заявив, що в Україні починає відновлюватися рівень життя

Президент України Петро Порошенко переконує, що цього року Верховна Рада ухвалила Державний Бюджет на 2018 рік дуже швидко. За його словами, Україна розвивається, відновлюється та обороняється. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Такого давно не бувало. До тридцять першого ще 24 дні, а Верховна Рада вже й бюджет



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Петро Порошенко

Порошенко заявив, що в Україні починає відновлюватися рівень життя

Президент України Петро Порошенко переконує, що цього року Верховна Рада ухвалила Державний Бюджет на 2018 рік дуже швидко. За його словами, Україна розвивається, відновлюється та обороняється.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Такого давно не бувало. До тридцять першого ще 24 дні, а Верховна Рада вже й бюджет проголосувала!», – підкреслив гарант.

Водночас він наголосив, що велика частина державних грошей піде на дороги.

«Країна розвивається. Це вже видно й по дорогах. Тому на наступний рік на їхнє будівництво та ремонт заклали 40 мільярдів. Децентралізація й далі збільшуватиме фінансову основу місцевих громад. Стартує президентська ініціатива реанімації сільської медицини, в амбулаторії, ФАПи, швидкісний Інтернет інвестуємо п'ять мільярдів», – зауважив політик.

За словами Порошенка, в Україні починає відновлюватися рівень життя. До прикладу, як переконує український лідер, чергове підвищення «мінімалки» детінізує зайнятість, і, як і цього року, підтягне реальну середню зарплату.

«Країна обороняється. На армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж поточного року. П'яту частину бюджету буде використано на озброєння та військову техніку, що на 34% більше, ніж цьогоріч», – додав очільник держави та підкреслив, що все це – результат спільної роботи всіх українців.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради прийняли бюджет на 2018 рік.

Раніше повідомлялося, що народні депутати вирішили замість голосування в Верховній Раді відпочити на футбольному матчі.

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згідно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).