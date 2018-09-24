Порошенко вирушив у США для участі у сесії Генасамблеї ООН



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Президент Петро Порошенко на сесії Генасамблеї ООН

Президент виступить під час загальних дебатів

Президент Петро Порошенко 24-27 вересня відвідає Нью-Йорк (США), де візьме участь в 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Зазначається, що Порошенко виступить в ході загальних дебатів на Генасамблеї ООН, візьме участь в Саміті миротворчості ООН, проведе ряд двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу.

«Окрему увагу під час візиту буде приділено поглибленню українсько-американських відносин в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою глава держави проведе зустріч з представниками бізнесу та ділових кіл США», - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі президента додають, що в рамках програми перебування в Нью-Йорку він також зустрінеться з лідерами української громади і керівниками єврейських організацій США.

Нагадаємо, на щорічні генеральні дебати до Нью-Йорка, де відкрилася 73-тя сесія Генеральної асамблеї ООН, приїдуть більше двох сотень світових лідерів.

Генасамблея ООН пройде із застосуванням надзвичайних заходів безпеки.

Президент Петро Порошенко привітав включення Генеральною асамблеєю ООН до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».