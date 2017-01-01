Порошенко висловив співчуття президенту Єгипту у зв’язку з терактом у мечеті

Від нападу терористів на мечеть Аль-Равда під час молитви загинуло понад 300 людей

Президент Петро Порошенко висловив співчуття Президенту Єгипту Абдель Фаттаху Аль Сісі у зв’язку з терактом, який стався на Півночі країни. Там від нападу терористів на мечеть Аль-Равда під час молитви загинуло понад 300 людей. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про жахливий



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Єгипетські силовики продовжують шукати бойовиків, які причетні до теракту

Від нападу терористів на мечеть Аль-Равда під час молитви загинуло понад 300 людей

Президент Петро Порошенко висловив співчуття Президенту Єгипту Абдель Фаттаху Аль Сісі у зв’язку з терактом, який стався на Півночі країни. Там від нападу терористів на мечеть Аль-Равда під час молитви загинуло понад 300 людей.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про жахливий тетористичний акт», - зазначив у повідомленні своєму Єгипетському колезі Петро Порошенко.

«Від імені народу України та від мене особисто прошу Вас, Ваша високоповажносте, передати співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажання швидкого одужання постраждалим», - додав Глава Української держави, висловлюючи підтримку в години скорботи дружньому єгипетському народові.

На Синайському півострові триває антитерористична операція. Війська та служби безпеки Єгипту ліквідовують «терористичні осередки». За допомогою авіаударів знищено чимало транспортних засобів, які терористи використали для здійснення нападу на мечеть, заявив речник армії.

Операція триватиме доти, доки не знищать усіх терористів, які брали участь у нападі, написала державна єгипетська газета Al-Ahram із посиланням на служби безпеки. Увечері у п'ятницю президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі звернувся до населення по телебаченню. Він оголосив, що нападникам на мечеть дадуть «жорстку відповідь».

Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.