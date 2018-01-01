Порошенко виступив на Українському сніданку в Давосі

Президент України матиме напружений графік під час роботи економічного форуму у Швейцарії

Президент України Петро Порошенко виступив на Українському сніданку, який відбувся 25 січня в рамках Міжнародного економічного форуму, що проходить у Давосі. Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ. [READ_MORE] Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення



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Петро Порошенко у Давосі

Президент України матиме напружений графік під час роботи економічного форуму у Швейцарії

Президент України Петро Порошенко виступив на Українському сніданку, який відбувся 25 січня в рамках Міжнародного економічного форуму, що проходить у Давосі.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Також Порошенко запросив до України зятя та радника президента СШАДональда Трампа Джареда Кушнера.