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    Порошенко вклав у виборчий фонд 90 млн власних коштів - штаб кандидата

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    Петро Порошенко - Порошенко вклав у виборчий фонд 90 млн власних коштів - штаб кандидата
    Петро Порошенко
    Фото: Главком

    Прес-секретар штабу Порошенка заявив, що у діючого глави держави найпрозоріший виборчий фонд

    Близько 90 мільйонів гривень власних коштів Петра Порошенка заведено у його виборчий фонд.

    Про це розповів прес-секретар виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє «Укрінформ».

    «Близько 90 мільйонів гривень власних коштів Петра Порошенка заведено на його рахунок як кандидата в президенти», - сказав Медведєв.

    Він також запевнив, що всі заходи, пов’язані з виборчою кампанією, фінансуються з виборчого фонду згідно з чинним законодавством. Так, за словами прес-секретаря виборчого штабу, в окремі дні оформляється 50, 100 або й більше платежів, пов’язаних з передвиборчою кампанією, саме з цього фонду.

    Медведєв запевнив, що у Порошенка нині найпрозоріший виборчий фонд порівняно з іншими кандидатами.

    До слова, Центральна виборча комісія створила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України

    Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

    Додамо також, майже 30 млн громадян України зможуть взяти участь у голосуванні на президентських виборах 2019.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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